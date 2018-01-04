Два жителя Гомельского района открыли на дому нелегальные пункты приема металлолома

Два жителя Гомельского района открыли на дому нелегальные пункты приема лома и отходов черных и цветных металлов, сообщили БелТА в Комитете госконтроля.

Преступную деятельность жителей д. Головинцы и пос. Победа пресекли работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. В августе-ноябре 2017 года мужчины организовали на своих частных подворьях подпольные приемно-заготовительные пункты. Без разрешительных документов на этот вид деятельности они вели заготовку металла, в том числе закупали его у населения.

В ходе проверочных мероприятий у правонарушителей изъято 3,8 т лома и 2,1 т отходов черных и цветных металлов.

Максимальное наказание за такое нарушение — штраф в размере до 100 базовых величин (1 БВ сегодня составляет Br2,45) с конфискацией предметов, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате противоправной деятельности.