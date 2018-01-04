Stroika 04/01-06/01:

Фотофакт: в микрорайоне «Хутор» загорелся автомобиль

  • 04 января 2018, 12:01
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Вчера около 12 часов дня в микрорайоне «Хутор» загорелась легковушка.

Инцидент произошел по улице Каленикова, 2. Очевидцы сообщили, что поджога не было. «Он стоял припаркованный, и из-под капота пошел дым. Судя по всему, что-то с проводкой», — рассказала Юлия.


Фото Юлия Ковальчук

Пока сотрудники МЧС добирались до места происшествия, жители микрорайона наблюдали за разворачивающимися во дворе событиями:

 Автомобиль в процессе горения попытался сам завестись и начал движение. Двигался пока не упёрся в бордюр. Позже приехали пожарные и сделали своё дело.

Из людей никто не пострадал.



Фото Александр Радовский


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