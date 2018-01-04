Фотофакт: в микрорайоне «Хутор» загорелся автомобиль

Вчера около 12 часов дня в микрорайоне «Хутор» загорелась легковушка.

Инцидент произошел по улице Каленикова, 2. Очевидцы сообщили, что поджога не было. «Он стоял припаркованный, и из-под капота пошел дым. Судя по всему, что-то с проводкой», — рассказала Юлия.









Пока сотрудники МЧС добирались до места происшествия, жители микрорайона наблюдали за разворачивающимися во дворе событиями:

— Автомобиль в процессе горения попытался сам завестись и начал движение. Двигался пока не упёрся в бордюр. Позже приехали пожарные и сделали своё дело.

Из людей никто не пострадал.











