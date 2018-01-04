Stroika 04/01-06/01:

В Гомеле на пешеходном переходе «Тойота» сбила пенсионерку

  • 04 января 2018, 11:20
  • 1721
  • 1



3 января около семи утра на 8-й Иногородней водитель на «Тойота Пикник» сбил 60-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

ДТП случилось в районе вблизи дома № 14 по улице Владимирова. 54-летний водитель ехал с Сельмаша в направлении Западного. Потерпевшая госпитализирована в травматологическое отделение, сообщает УВД Гомельского облисполкома.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21219)

Метки: Авто (4793), Происшествия (11433)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое