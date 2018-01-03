Мост через Сож на Объездной признали аварийным

Сейчас в целях безопасности по нему ограничено движение грузового транспорта.

Мост связывает объездную дорогу, которая ведёт в областной центр — это участок республиканской трассы M8 (Граница России — Витебск — Гомель — граница Украины). Как показала экспертиза, из-за коррозии в одном из блоков моста пришла в негодность арматура. Большегрузы теперь направляют через город: объездной путь занимает около восьми километров. Движение для легковых машин пока открыто.

Сергей Мозгов, начальник управления эксплуатации автомобильных дорог предприятия «Гомельавтодор»: «Были установлены соответствующие дорожные знаки на подходах к мосту, непосредственно у данного инженерного сооружения, а также информационные схемы, которые информируют водителей, у которых полная масса транспортного средства превышает пять тонн, двигаться в обход данного автодорожного моста. Вид ремонта и сроки данного ремонта будут определены Министерством транспорта Беларуси в ближайшее время».

Это типовой автомобильный мост, таких в Беларуси ещё четыре. И у всех — одни и те же «возрастные» проблемы. 30 лет назад, когда их только начали возводить, у строителей ещё не было технологий и качественных материалов, что и привело к износу. Напомним, один из таких мостов в Житковичском районе закрыли месяц назад — там, правда, не обошлось без последствий. Треснула плита перекрытия, и дорожное полотно по всей ширине просело почти на полметра. Рядом установили временную понтонную переправу.