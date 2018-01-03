Такая зима: паводки начались в двух районах Гомельщины

В ближайшие дни в стране сохранится неустойчивая погода — пройдут дожди с мокрым снегом, а дневная температура будет по-прежнему выше ноля.

Первые подтопления талыми водами зафиксированы в текущем году в трех районах Беларуси, сообщили Sputnik в МЧС республики.

Соответствующая информация была размещена белорусскими спасателями в мобильном приложении «Помощь рядом».

Согласно оперативным данным МЧС по состоянию на 3 января 2018 года, первые подтопления талыми водами были зафиксированы в Гомельской и Могилевской областях — Петриковском, Житковичском и Мстиславском районе.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в стране сохранится неустойчивая погода — пройдут дожди с мокрым снегом, а дневная температура будет по-прежнему выше ноля.