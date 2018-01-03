Такая зима: паводки начались в двух районах Гомельщины

  • 03 января 2018, 17:09
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В ближайшие дни в стране сохранится неустойчивая погода — пройдут дожди с мокрым снегом, а дневная температура будет по-прежнему выше ноля.

Первые подтопления талыми водами зафиксированы в текущем году в трех районах Беларуси, сообщили Sputnik в МЧС республики.

Соответствующая информация была размещена белорусскими спасателями в мобильном приложении «Помощь рядом».

Согласно оперативным данным МЧС по состоянию на 3 января 2018 года, первые подтопления талыми водами были зафиксированы в Гомельской и Могилевской областях — Петриковском, Житковичском и Мстиславском районе.



По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в стране сохранится неустойчивая погода — пройдут дожди с мокрым снегом, а дневная температура будет по-прежнему выше ноля.


sputnik.by
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Места: Петриков (260), Житковичи (340)

Метки: Происшествия (11420)

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