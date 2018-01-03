«Жених набожный, толковый». Россиянин познакомился в религиозном интернет-сообществе с гомельчанкой, одолжил деньги на «проезд» и сбежал

49-летний мужчина жил и работал при одном из росскийских монастырей. По мобильному телефону зарегистрировался в соцсетях. Создал аккаунт в тематической группе по религии. Здесь нашел себе интересную собеседницу. Правда, была она по другую сторону условной границы между государствами.

38-летняя гомельчанка активно включилась в беседу с религиозным трудягой. Быстро нашлись общие интересы. Одиночество скрашивалось с каждой набранной буквой.

Когда виртуально и эмоционально расстояние между собеседниками сократилось, окончательно войдя в доверие женщины, новый знакомый принял прилашение в гости. Вот только незадача — не хватало денег на проезд.

И принимающая сторона обеспечила полноценный прием с доставкой. Женщина одолжила 30 тысяч российских рублей у матери и отправила перевод гостю.

Встреча состоялась. Виртуальное знакомство переросло в реальное сожительство. Мама одобрила выбор дочери: жених набожный, трудящий, толковый...

Но идилия длилась недолго. Прожили вместе примерно месяц. И жених начал собираться обратно. Объяснял, что ему нужно ненадолго уехать, чтобы продать BMW, на котором попал в аварию. Продаст иномарку на запчасти, вернется сам и вернет долг.

И на дорогу снова попросил отдолжить еще 750 долларов.

Деньги получил, попрощался и уехал, пропав без вести.

Спустя время гомельчанка попыталась выйти на связь. Ее смутило, что номер, с которого звонил мужчина, имел коды белорусских операторов. И она обратилась в милицию.

Сбежавшего жениха нашли в тот же день. На одолженные деньги он снял квартиру в центре Гомеля и кутил. Практически все потратил на спиртное.

Как рассказал следователь Гомельского городского отдела СК Республики Беларусь Сергей Потапов, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209. Идет следствие. Россиянин содержится в СИЗО.