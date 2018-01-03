На трассе Гомель — Речица перевернулся Hyundai: водитель убежал в лес, но его задержали и отправили в больницу

В первый день нового года на трассе Гомель — Речица, около деревни Цыкуны перевернулся Hyundai. Жизни водителя ничего не угрожало, но он, вместо того, чтобы дождаться помощи, убежал в лес.

О происшествии сообщили в группе «ЧП Гомель».





Подробности инцидента рассказал Сергей Догадов, который помог сотрудникам ГАИ задержать беглеца:

— Одно подозрительно, что у него машина была забита домашними вещами. Встаёт вопрос, если это его все вещи, зачем убегал? — рассказывает Сергей. — Мутная история. Он немного неадекватный был, пришлось ловить его по лесу, а потом в сопровождении сотрудника ГАИ госпитализировать его в больницу.