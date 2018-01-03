В Новобелице 4-летний ребенок ожёг руку во время запуска салютов, а 6-летний мальчик повредил глаз бенгальским огнем
- 03 января 2018, 09:06
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Руслан Пролесковский, СБ - Беларусь Сегодня
Места: Гомель (21212)
Метки: Происшествия (11420)
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