В Новобелице 4-летний ребенок ожёг руку во время запуска салютов, а 6-летний мальчик повредил глаз бенгальским огнем

Для пятерых гомельчан встреча нового года омрачилась обращением к врачам. Медицинская помощь понадобилась из-за травм, причиненных пиротехническими изделиями.

Хроника происшествий стартовала еще до наступления праздника. В заречной зоне Сожа 18-летний парень получил ожог глаза бенгальским огнем. Аналогичная неприятность постигла 6-летнего мальчика в Советском районе Гомеля.

В новогоднюю ночь в больницу из Новобелицкого района был также доставлен 4-летний ребенок. Он получил ожог руки во дворе дома. Малыш наблюдал за тем, как старшие запускали батарею салютов.

Залповый салют нанес травму и 41-летнему мужчине. У него — термические ожоги кожи век и ресниц.

— К счастью, обошлось без тяжелых увечий, — прокомментировал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. — В местах массовых гуляний, где за соблюдением общественного порядка следили сотрудники милиции, травмирования граждан пиротехникой не было. Других происшествий также не зафиксировано.