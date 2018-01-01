В Гомеле на месте сгоревших елок наводят порядок

Местные власти успели провести ряд совещаний, милиция проводит проверку по факту случившегося.

Гомельские власти поручили навести порядок на площадках, где в новогоднюю ночь сгорели две 15-метровые елки, сообщает корреспондент Sputnik.

В ночь на 1 января в Гомеле сгорели две искусственные ели, установленные в Железнодорожном районе Гомеля. Пожарным оперативно удалось потушить наряженные деревья.

На площадках, где стояли новогодние деревья, наводится порядок. Уцелевшие 15-метровые стальные конусы разобраны. У библиотеки имени Ленина сейчас убирают металлическое основание сгоревшего дерева. Для праздничных мероприятий конструкции уже не годятся, сообщили Sputnik в районной администрации.

В настоящий момент на площадке у библиотеки находится генеральный директор Гомельского городского ЖКХ Виктор Кулаго, который распорядился навести порядок в кратчайшие сроки.

«Чтобы здесь была идеальная чистота», — поручил рабочим-коммунальщикам Кулаго.

Случившееся местные власти отнесли к ЧП и по этому поводу уже провели ряд совещаний.

Причиной возгорания в обоих случаях рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Пострадавших нет. По факту случившегося Железнодорожный РОВД проводит проверку.

Фото — Леонид Шатило