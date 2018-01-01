В ожидании снега. Погода в Гомеле на неделю

  • 01 января 2018, 11:36
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1 января удивило нас плюсовой температурой и зеленой травкой. И, к сожалению, в первую неделю нового года зима так и не даст о себе знать.

В ближайшие дни синоптики не прогнозируют похолодания. Даже по ночам будет держаться плюсовая температура. Самый теплый день на этой неделе — четверг: воздух прогреется до +6°С.

На протяжении всей недели метеорологи обещают дожди. В пятницу возможен сильный мокрый снег.


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Места: Гомель (21207)

Метки: Погода (1720), Главное (5573)

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