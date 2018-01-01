Праздника два, а подарок — один. Как живет гомельчанка, родившаяся в Новый год

Уже в 33-й раз гомельчанка Екатерина Халимончик отметила свой день рождения под поздравления президента, бой курантов и бенгальские огни. Потому что родилась 31 декабря.

На большом столе дымится ароматный пирог, Катя разливает по чашкам чай, а мы спрашиваем, каково это — слушать в день своего рождения поздравления от президента и получать один подарок вместо двух.

— В детстве мне, помню, было обидно, — признается Катя. — В такой день хотелось внимания к себе, а все-таки все ждали не мой день рождения, а Новый год! Но сейчас уже нормально. Даже плюсы нахожу. Самый главный — экономия.

Что такое экономия, Катя знает не понаслышке. Детство выдалось непростым: мама Людмила Евгеньевна растила шестерых детей одна. Отец погиб, когда младшему ребенку в семье исполнилось всего два месяца. Сегодня женщина и сама удивляется, как тогда удалось все выдержать и не сломаться.





Замуж второй раз вышла лишь спустя десять лет, когда дети уже подросли и стали самостоятельными. Тогда же она с супругом взяла в семью еще одного ребенка — приемного.

Зато теперь Людмила Евгеньевна — счастливая бабушка 13 внуков. А самое большое счастье, когда за одним большим столом в ее квартире собирается вся семья. Правда, случается это очень редко: одна из дочерей живет со своей семьей в Санкт-Петербурге, сын — в Гродно, младшая дочь — в Турове... Так что видеться часто не получается.





День, когда на свет появилась Катя, Людмила Евгеньевна помнит, как будто это было не 33 года назад, а вчера.

— 30-го у меня начались схватки, и я поехала в больницу. Но к вечеру все прекратилось, и я, помню, даже пожалела, что зря приехала, да еще перед самым Новым годом. Но утром 31-го схватки усилились — и все, родила!

Людмила Евгеньевна говорит, что в тот день роженицы поступали одна за одной — медперсоналу было совсем не до празднований.

У нашей именинницы, так же как и у мамы, многодетная семья — трое детей. 11-летний Илья ходит в пятый класс и посещает художественную школу, 8-летний Рома занимается акробатикой, недавно даже завоевал второе место на городском первенстве, а 4-летняя Ксюша любит петь и танцевать.





Теперь, говорит Екатерина, весь смысл ее жизни в детях. Последние дни уходящего года посвящены поискам подарков для них, а потому в предпраздничной суете про свой день рождения Катя нередко теперь и вовсе забывает. Но муж и многочисленные родственники напоминают — вчера вот снова собрались за столом и поздравили новогоднюю именинницу. И мы поздравляем!