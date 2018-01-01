Фотофакт: ночью в Гомеле сгорели две новогодние елки

  • 01 января 2018, 09:17
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В новогоднюю ночь на простекте Победы около библиотеки им. Ленина и около троллейбусного парка «Горэлектротранспорт» загорелись новогодние елки.

Первое ЧП произошло у «Горэлектротранспорта».

Елка у библиотеки загорелась около трех часов ночи. Многие читатели «Сильных Новостей» стали свидетелями происшествия и прислали в редакцию фотоснимки.

Пострадавших нет.


Илья Лисовский

Никита Комаренко




Эдуард Попов


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Места: Гомель (21207)

Метки: Происшествия (11402), Главное (5573)

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