Фонд «Гомельоблимущество» 9 января 2018 года предлагает к продаже 25 жилых домов в Гомельской области

На аукцион 9 января 2018 года фондом «Гомельоблимущество» выставлено 25 жилых домов в Калинковичском, Речицком и Рогачевском районах, общей площадью от 30 до 425 кв.м.

В Калинковичском районе предлагается 7 жилых домов (2-х, 4-х и 5-ти комнатные), а также блокированные жилые дома, или как говорят в народе, «дома на несколько хозяев». Это 14 домов в агрогородках Савичи, Перетрутовский Воротын, Домановичи, Горочичи и деревне Бобровичи на 2, 4 и 5 помещений по 2, 4, 6, 8 и 11 комнат.





В Речицком районе продается 3 дома (1-2-х комнатные) общей площадью от 30 до 60 кв.м, в Рогачевском районе — 3-х комнатный дом площадью 49 кв.м.





Начальная цена жилых домов варьируется от 1700 до 12 000 белорусских рублей.





Прием заявлений для участия в аукционе осуществляется по 5 января 2018 года.

К участию в аукционе допускаются: граждане Республики Беларусь, в том числе постоянно проживающие за ее пределами, иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь либо временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, но имеющие право на приобретение жилых помещений в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также юридические лица, в том числе не зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Беларусь, но которые также вправе приобретать жилые помещения в Республике Беларусь, если это установлено международными договорами.

Дополнительная информация на сайте фонда «Гомельоблимущество» www.gomeloblim.gov.by и по телефонам 8(0232)70-36-43, 70-38-49.

Фонд «Гомельоблимущество» еженедельно проводит аукционы по продаже недвижимости в Гомельской области.