«С тех пор у нас есть традиция пить виски на крыше». Новогодние приключения гомельчан, которые запомнились на всю жизнь

Оливье приготовлен, подарки упакованы, елку периодически атакуют коты и дети. Еще немного и символ 2018 года, желтая собака, вступит в свои права. Кто-то подводит итоги уходящего года, кто-то строит планы на будущее, а «Сильные новости» делятся историями гомельчан, которые приключились с ними в новогоднюю ночь, тем самым сделав её незабываемой.

Жанна, 47 лет, химик-биолог

Самая запоминающаяся история с печальным началом и хорошим концом на Новый год случилась со мной около 10 лет назад. Тот год был для меня не самым удачным. Меня неожиданно уволили с работы, и я вынуждена была пойти работать в медуниверситет. Мне обещали зарплату не ниже той, которая у меня была на прежнем месте. И я согласилась. Но меня обманули. Мало того, что реальная зарплата была в 3 раза меньше, так еще её и выплачивали нерегулярно. Как раз в канун праздника начальник сообщил, что ни аванса, ни зарплаты не будет. Это значило, что мне не удастся оплатить квартплату, закрыть долги и купить что-нибудь к столу в этом году. И самое лучшее, что меня ждет на новый год, это просмотр «Голубого огонька» с ребенком и котом с чашечкой чая.

Я возвращалась с работы в жутком настроении. По дороге зашла в магазин, чтобы купить хлеба и молока (в кошельке еще оставалось немного мелочи). И вот уже выходя из магазина, я увидела на полу деньги, и не маленькие. Я остановилась как вкопанная. Смотрю на них. Люди проходят мимо, кто из магазина, кто в магазин. И никто их не видит. Я их подняла и держу в руке. Оглядываюсь, может рядом стоит человек и ищет их. Но никого рядом не было. Я еще постояла пару минут с деньгами в руках, думая как поступить. Бегать по магазину с вопросом «Вы деньги не теряли? » как-то бессмысленно. Отдать их продавцу или кассиру? Глупо. Был бы кошелёк, который смог бы опознать владелец, тогда другое дело. В этот момент мне вспомнилась еврейская притча, когда к раввину пришел человек и спросил его: Ребе, что я должен сделать, если нашел кошелек с деньгами?

Раввин ответил: Отдать хозяину.

— А если я нашел деньги?

— Тора говорит, что в таком случае ты их можешь оставить себе.

Вот и я решила, что эти деньги я могу забрать. Сумма была небольшая, но мне хватило закрыть долг по коммуналке, купить кое-что к столу и маленький подарок под ёлку для ребенка.

С того момента прошло больше 10 лет. Я уже не считаю копейки, могу позволить себе многое. Но всегда на новый год вспоминаю те три купюры. И всегда желаю всего самого наилучшего тому человеку, который их потерял. Вот и сегодня я снова желаю всего самого доброго и хорошего тому человеку. Если он, благодаря этой статье, вдруг найдется, я с большим удовольствием верну ему его потерю, ведь эти деньги дали мне гораздо больше, чем можно было купить на них

Ярослав, 27 лет, врач

Около 7 лет я не праздновал Новый год в одном и том же месте. Примерно в это время родители мне сказали, что я уже слишком взрослый для того, чтобы праздновать новогодние праздники дома с родителями. В тот момент и начались эти путешествия и приключения. Первый раз я встретил праздник с друзьями и одногруппниками в баре. На следующий год мне выпали рабочие сутки в казино, было весело, несмотря на работу, речь Президента слушали по радио на весь зал. Потом Новый год в Киеве в тесной компании, речь президента Украины, затем Беларуси по Ютюбу.

Следующий год в родном городе, до 12 у родителей, потом прогулки по городу до 9 утра, в то время шампанское ещё можно было выпить прямо на улице. Отработка и мой Новый год в деревне, по-народному, полсела гуляет вокруг настоящей ёлки. Первый год по возвращению в Гомель после отработки мне, как самому молодому специалисту, выпало дежурство на 1-е января, так что встретил праздник, салюты из окна и спать перед грядущей сменой.

Света, 24 года, бариста

Канун Нового года — время удивительное, кто бы что ни говорил. Люди становятся добрее и отзывчивее. Ведь волшебства хочется каждому. Однажды я чуть не опоздала на Новый год. Друзья сняли дом, но я с ними была в ссоре. 31 декабря около 23:00 папа принёс милую открытку, в которой всего лишь одна фраза «Мы тебя очень ждём. Твои Друзья».

Меня пробило на слезу, вмиг забылись все обиды. Собралась. А куда ехать? Где машину взять? Все уже выпили и везти некому. Тогда я понадеялась на общественный транспорт и маршрутки. Должен же работать хоть кто-то в эту ночь! Или нет? Зима, кстати, была что надо- с морозом, снегом и сугробами. Но когда молодость и адреналин бьет ключом, об усталости и «больше-не-могу-бежать» речь как-то не заходит.

В общем, не трудно догадаться, что с транспортом был напряг. Тут же пришла идея — бежать вдоль дороги, надеясь на попутные машины. В сердце города (читать в районе Сельмаша) с попутками дела тоже обстояли не очень. Но на трети пути произошло чудо — машина остановилась рядом. В ту минуту намёка на страх перед незнакомым человеком не возникло. Так мне хотелось успеть под бой курантов оказаться в нужном месте!

Перекинулись парой фраз, и вот меня уже везут в верном направлении в тёплом салоне аааавтомобиля. Водитель адекватный, обошлись без шуточек «Вах-вах, куда такая красивая ночью едешь на Новый год?». Человек после работы жал педаль в пол, чтобы ворваться к семье на праздник.

Все случилось вовремя, меня доставили на место заранее. В такие весёлые моменты в голове лишь «Я успею и смогу». Мелькают картинки старых русских фильмов, типа «Француз», «Ирония», «Люби меня». Главные герои в них пережили немало передряг, но в итоге все сложилось удачно. Так что под Новый год чудеса случаются! Верьте! ;)

Лена, 23 года, студентка

Однажды я работала таксистом на НГ на машине своих родителей, потому что я рассталась с парнем.

А причина-то какая была! Он думал, что Есенин написал стих, который написал на самом деле Маяковский. И я поняла, что не хочу упускать момент провести продуктивно эту ночь, да еще и заработать было бы здорово.

Тогда я заработала около 230 долларов. Утром я встретила соседа, и мы пили на рассвете виски, и спорили — какой поэт самый «попсовый». В тот период жизни я увлекалась литературой. С тех пор у нас есть традиция — иногда пить виски на крыше.

Александр, 25 лет, фрилансер

Пару лет назад на НГ меня забрали чуть-чуть выпившего в опорный пункт милиции. Просто потому, что я начал уточнять цель проверки моих документов. Со словами «умный тут нашёлся» меня посадили на стул и товарищ майор (или кто он там был по званию), начал задавать мне вопросы и объяснять, что находиться в нетрезвом состоянии на улице — это нарушение правопорядка. Честно говоря мне показалось, что он и сам не совсем трезвый был, но так как до того как пробьют куранты оставалось чуть меньше двух часов — решил не возмущаться.

После беседы мне выдали пару мандарин и отпустили без составления протокола. Ещё бы чуть-чуть и встретить 2015-ый год я мог бы с бездомным и спящими алкашами на лавочке. Такие дела.

Вы были участником историй покруче? Делитесь с нами вашими новогодними приключениями в комментариях.