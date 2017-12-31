«Всем по 500» и другие ожидания гомельчан в Новом году — видео

Уходящий год огненного петуха для нас был весьма разнообразным — гомельчане протестовали против декрета «о тунеядцах», отстояли сквер у гостиницы Турист, не достигли заработной платы «по пятьсот», но оказались на втором месте после Минска со средней з/п в 644 рубля.

Повышение пенсий, заработной платы и очень много «стабильности». А чего еще ждут гомельчане от 2018-го года — смотрите в видеоматериале «Сильных новостей».