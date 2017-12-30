Гомельчане завязали на деревьях тысячу ленточек желаний

В сквере возле гомельской гостиницы «Турист» 30 декабря состоялся новогодний перформанс. Жители близлежащих домов, в основном дома № 1 по улице Кожара, украсили деревья в сквере тысячей разноцветных ленточек желаний.

На некоторых деревьях гомельчане развесили самодельные новогодние шары, в создании которых участвовали воспитанники школы искусств.





Вокруг сквера в 2017 году возник конфликт — городские власти вывели площадку из зеленой зоны, причем практически кулуарно, не оповестив местных жителей, и решили построить на ее месте многоэтажный дом. Жильцы соседних домов не согласились с этим и провели ряд акций протеста, направили обращения с тысячами собранных подписей.

В итоге о ситуации высказался Александр Лукашенко: он критически отозвался о действиях чиновников, которые рубят деревья, не учитывая интересы местных жителей. Гомельские власти пока отказались от застройки данной площадки.





"Мы сегодня украшаем сквер, чтобы показать чиновникам, что это не просто территория, где торчат деревья, а место отдыха, в котором заинтересованы граждане",— отметил активист гражданской кампании «Наш дом» Николай Беспятый.

Жительница микрорайона Алла Романова заявила, что такой акцией люди пытаются «обозначить сквер, показать, что он существует». «Неужели власть не пойдет на компромисс и не оставит сквер в покое?» — сказала она.





Светлана Гольдаде, руководившая в начале 90-х Гомельским горисполкомом, назвала акцию «человеческой».

"Мы искренне хотим, чтобы у людей было как можно больше хорошего. Загадать желание таким простым способом, как повязать ленточку на дерево, принято у многих народов. Кроме личного мы сегодня загадываем и общее желание — чтобы в нашем сквере стало лучше, красивее. Мы завязываем ленточки на молодые деревья и надеемся, что они устоят",— прокомментировала Гольдаде.





Жительница дома № 1 по улице Кожара Ольга высказала пожелание, чтобы деревья остались на своем месте и дети дышали чистым воздухом. «И чтобы власти помнили, что мы не забыли о сквере», — добавила она.