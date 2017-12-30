«Глядела на его изможденное лицо в телевизоре и думала, сыночек, ты хоть покушал?». Мать готовится встречать ливийских пленников — сына Сергея Здоту и его жену Инну

Последние дни за судьбой наших соотечественников следила вся страна.

Чтобы они могли вернуться на родину, приложили усилия дипломаты России и Беларуси, а также глава Чеченской Республики — Рамзан Кадыров. Он встретился с бывшими пленниками в Москве, куда они прилетели сразу после освобождения. После была дорога в Минск, а потом в родной Гомель, где Сергея с нетерпением ждет мать.

Любовь Алексеевна последние два месяца провела в постоянном волнении. «Работая в Ливии, сын регулярно связывался со мной по скайпу, — рассказала "Гомельскай праўдзе" пенсионерка. — Когда перестал выходить на связь, поняла, что происходит неладное. Сидела одна в четырех стенах и плакала».





В 2010 году семья медиков уехала по контракту в Ливию на работу. Сергей Здота — врач-травматолог с узкой специализацией по пулевым и осколочным ранениям. Его жена Инна Бабич — операционная сестра. Когда трудовой контракт и виза медиков подошли к концу, стали собираться на родину. Однако их не захотели выпускать из страны. Сергей Здота за эти годы зарекомендовал себя опытным хирургом, у которого на столе не умер ни один пациент. Прооперировал около восьми тысяч раненых, как сам рассказал в интервью журналистам по возвращению на родину.

В Ливии пытались навязать новый контракт. Забрали паспорта, якобы на продление виз. Инне отдали, а Сергею нет. Но супруга решила не оставлять Сергея одного в чужой стране, осталась с ним до конца. 25 октября белорусов поместили под домашний арест в небольшом городке Зинта. В квартире отключили электричество и воду. Постоянно угрожали то расстрелом, то тюрьмой. Но больше всего страшила неизвестность. Моральная поддержка Инны очень помогла гомельчанину.





Сегодня утром, 29 декабря, супруги-медики приехали на поезде в Гомель. К слову, Сергей Здота — потомственный врач. Его отец Станислав Павлович работал начмедом в областной больнице. До поездки в горячую точку Сергей трудился травматологом в Гомельской городской клинической больнице № 1.

— В Ливии сын старался исполнить свой долг врача, как завещал отец, — отметила Любовь Алексеевна. — Как хирург он все время проводил у операционного стола, спасал людей. Когда увидела сына по телевизору, заметила какой он изможденный, худой. Смотрела, как он дает интервью, и думала: сыночек, а ты покушал?

Мать готовится дома к встрече сына. К приезду Сергея и Инны купила курицу, из которой сделает котлеты и сварит щи со свежей капустой. «Сын всегда был не привередливый в еде, да и моей пенсии не хватит на шикарное застолье», — пояснила она.

Пенсионерка не смогла приехать встречать сына на вокзал. После перенесенной операции на позвоночнике ходит с трудом. «Когда делали операцию, сам профессор отметил, не хватает золотых ручек вашего сына, — вспоминает женщина. — Извините, не могу больше говорить, Сережа звонит»...

P. S. Возвращение на родину для Сергея Здоты фактически стало подарком на день рождения. 12 января гомельчанину исполнится 54 года.