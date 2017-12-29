Гомельчанка одолжила у знакомого более 17 тысяч рублей, ей грозит до 10 лет с конфискацией

В октябре этого года 33-летняя жительница областного центра предложила своему знакомому бизнесмену начать заниматься закупкой и реализацией одежды. При этом она попросила одолжить некоторую сумму денег, якобы на развитие совместного дела.

Мужчина ничего не заподозрил, ведь она пообещала все вернуть, да и знакомы они давно.

Под этим предлогом она еще 12 раз брала у него деньги, но, естественно, ничего не отдавала. Доверчивый мужчина почуял неладное, только когда долг превысил 17 тысяч рублей, а бизнес все еще не появился. Он решил обратиться в милицию.

Как рассказал следователь 2-го следственного отделения Гомельского городского отдела СК Андрей Сазоненко, знакомая ничего отдавать не собиралась. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Женщина вину признала, раскаялась, сказала, что хотела красиво жить, отдыхать и при этом не работать.

Уголовное дело передано в суд. Гомельчанке грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.