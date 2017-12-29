В Гомеле появился четвертый контейнер Красного Креста для сбора вещей

Он установлен на улице Свердлова, 21. Именно там находятся офисы Гомельской районной и Новобелицкой организаций Красного Креста.

Закуплен контейнер за счет средств КУП «Спецкоммунтранс». Оставить добротные и чистые одежду, обувь, игрушки можно теперь не только в офисах Красного Креста (в рабочее их время), но и в контейнере в любое время суток. В дальнейшем вещи передадут нуждающимся: многодетным и неполным семьям, малообеспеченным гражданам, отметила председатель Гомельской районной организации Красный Крест Ксения Воробьева.





Напомним, что контейнеры для сбора хороших, но ненужных вещей также установлены в Гомеле по адресам: ул. Матросова, 6, ул. Советской, 105-а, ул. Тельмана, 39.