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В Гомеле появился четвертый контейнер Красного Креста для сбора вещей

  • 29 декабря 2017, 16:58
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Он установлен на улице Свердлова, 21. Именно там находятся офисы Гомельской районной и Новобелицкой организаций Красного Креста.

Закуплен контейнер за счет средств КУП «Спецкоммунтранс». Оставить добротные и чистые одежду, обувь, игрушки можно теперь не только в офисах Красного Креста (в рабочее их время), но и в контейнере в любое время суток. В дальнейшем вещи передадут нуждающимся: многодетным и неполным семьям, малообеспеченным гражданам, отметила председатель Гомельской районной организации Красный Крест Ксения Воробьева.


Напомним, что контейнеры для сбора хороших, но ненужных вещей также установлены в Гомеле по адресам: ул. Матросова, 6, ул. Советской, 105-а, ул. Тельмана, 39.


Татьяна Заворотная, Гомельская правда
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