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В Волотове Volkswagen сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

  • 29 декабря 2017, 14:25
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Вчера в Гомеле примерно в 18.00 под колеса Volkswagen Sharan попала пенсионерка.

30-летний водитель ехал по Макаенка в направлении Каменщикова, когда 76-летняя бабушка стала у него на пути. Пожилая женщина вышла на дорогу из-за стоящего у края проезжей части автомобиля.

Пенсионерка получила телесные повреждения и госпитализирована в больницу.


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