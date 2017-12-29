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В Новый год с плюсовой температурой и дождями. Погода в Гомеле на выходные

  • 29 декабря 2017, 10:19
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Вместо долгожданного снега и морозов гомельчанам на Новый год достанутся дожди и плюсовая температура.

Сегодня столбик термометра поднимется до +8°С, вечером не исключены дожди и ветер с порывами до 12 м/с.

Завтра холоднее не станет: опять дожди и +7°С.

31 декабря Дед Мороз попробует урезонить погоду, но, опять-таки безуспешно: похолодает, но ниже нуля температура так и не опустится.

Первый день нового года также не порадует нас зимними чудесами, разнообразием снеговиков, катанием на санках и игрой в снежки. Синоптики обещают до +6°С и небольшой дождь.


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Места: Гомель (21196)

Метки: Погода (1718), Главное (5568)

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