В Новый год с плюсовой температурой и дождями. Погода в Гомеле на выходные

Вместо долгожданного снега и морозов гомельчанам на Новый год достанутся дожди и плюсовая температура.

Сегодня столбик термометра поднимется до +8°С, вечером не исключены дожди и ветер с порывами до 12 м/с.

Завтра холоднее не станет: опять дожди и +7°С.

31 декабря Дед Мороз попробует урезонить погоду, но, опять-таки безуспешно: похолодает, но ниже нуля температура так и не опустится.

Первый день нового года также не порадует нас зимними чудесами, разнообразием снеговиков, катанием на санках и игрой в снежки. Синоптики обещают до +6°С и небольшой дождь.