Пациенты туббольницы напились до «чертиков» и начали бросаться с кулаками на милиционеров

В конце ноября пациенты Гомельской областной туберкулезной клинической больницы решили устроить себе небольшой праздник. Добыв алкоголь, они напились «до чертиков». Чтобы привести больных в чувства, пришлось вызвать наряд милиции.

В одной из палат началось «веселье»: пациенты вели себя буйно и неадекватно, и персонал собственными силами никак не мог справиться с мужчинами под градусом.

Прибывшая на место происшествия милиция отыскала пластмассовую бутылку со спиртным. Как выяснилось позже, ее через забор больницы перекинул «доброжелатель». В бутылке оставалось 300 грамм, но пациенты не готовы были сдаться и бились до последней капли. Один из больных, ранее судимый 36-летний наркоман, набросился с кулаками на старшину милиции. Чтобы привести пациента в чувства, его вытянули на коридор, где и одели наручники, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело.