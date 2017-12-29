В Новобелице гомельчанин угрожал жене и обещал прирезать милиционера, но умер от алкогольного опьянения

В феврале этого года пьяный гомельчанин угрожал супруге и обещал прирезать милиционера. Свои угрозы он так и не успел осуществить — мужчина умер от алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 1 февраля уходящего года, однако известно о нем стало только сейчас.

33-летний гомельчанин с ножом в руке обещал жене-декретнице, что до утра она не доживет. Те же угрозы были обращены и в адрес милиционера, который прибыл на место происшествия.

Мужчину задержали, но вместо камеры его госпитализировали в больницу — у него диагностировали такое сильное алкогольное опьянение, что потребовались реанимационные действия, сообщили в УВД ГАИ Гомельского облисполкома.

Предстать перед судом мужчина не успел — он скончался в больнице, так и не выйдя из алкогольной комы.