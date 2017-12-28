Эксперимент с завариванием мусоропроводов в Гомеле начали ещё в 1995 году

В Беларуси ЖЭУ ежегодно проводят собрания жильцов и с их согласия заваривают до 1000 мусоропроводов в год.

Специалисты предприятия «Гомельское городское ЖКХ» вспоминают предысторию столь радикального шага в отношении мусоропроводов:

— Знаете, на что было больше всего жалоб от жильцов? Мыши, крысы и тараканы. А также постоянные засоры и антисанитария. Это первое. Второе — конструкции устарели морально и физически, а значит, стали требовать замены. И третье — самое главное — мусоропроводы никак не вписывались в концепцию раздельного сбора отходов, которая в наше время вышла на первый план.

Были и менее заметные «минусы». В частности, солидные затраты по вывозу мусора. Ведь машина шла не к одной площадке сбора отходов, обслуживающей несколько домов, а к многочисленным подъездам. Опять же территориальным участкам ЖКХ приходилось держать по работнику специально для обслуживания мусоропроводов — больше 80 человек на город. В общем, местные власти все взвесили и пошли на беспрецедентный эксперимент — город без мусоропровода. Вслух удивляюсь мужеству гомельской мэрии:

— Неужели одним махом?

— Как можно? Постепенно. Эксперимент начали еще в 1995 году с Новобелицкого района — самого маленького в городе. Строили контейнерные площадки для твердых бытовых отходов, параллельно закрывали мусоропроводы. Шаг за шагом приучали людей к тому, что пора переходить на более «здоровые» технологии и раздельный сбор отходов.

— И закончили...

— В 2013 году заварили последние мусоропроводы в Железнодорожном районе. Всего на эту дату в Гомеле насчитывалось более 1,1 тысячи многоэтажных домов, оборудованных мусоропроводами, или половина жилфонда.

Отправляюсь в микрорайон Старый аэродром, над которым сам Чкалов летал. Эти кварталы одними из последних перешли на новые рельсы. Вот навстречу мне идет, не спеша, с мусорным пакетом в руке бабушка. Метрах в двадцати — контейнерная площадка, на которой выстроились емкости разного предназначения — для пищевых отходов, полимеров, металла, текстиля и бумаги, стекла. Осторожно интересуюсь:

— Ну как вам теперь без мусоропровода живется?

— Да забыли уже про него. Сначала неудобно было. А потом — ничего. Хоть тараканы вывелись. Теперь стараюсь так делать: иду в аптеку, магазин, прихватываю с собой мусор. Привыкла.

В микрорайонах новостроек сегодня та же картина. С 2013 года в Гомеле прекратили проектировать и возводить дома с мусоропроводами. Так что местные дошкольники, выросшие в новых кварталах, даже не знают, что это значит: вынести мусор во время рекламной паузы. Занимаю позицию у эстетично огражденной контейнерной площадки цвета темного шоколада (такие теперь по городу строят еще и с навесами), чтобы услышать «общественное мнение». Останавливаю маму с ребенком. Она, как и большинство горожан, — за чистый город:

— Новый дом, в который мы вселялись несколько лет назад, был с мусоропроводом. Но на собрании жильцов сразу решили от него отказаться и заварить. Во—первых, лишние расходы по обслуживанию. Во—вторых, санитарные проблемы. Знаю, так делали очень многие. Теперь же новые дома строят сразу с площадками для евроконтейнеров.

Интересно, какие дивиденды принес городу отказ от мусоропроводов? Тут знающие люди советуют избегать упрощений. На первом месте экологический аспект в ракурсе раздельного сбора отходов. Остальное — потом. Ставлю иначе вопрос перед специалистами городских служб:

— Значит, теперь раздельный сбор отходов бьет в Гомеле рекорды?

— Это смотря с чем сравнивать. В 1995 году, когда начинали эксперимент, у нас и килограмма «раздельного» не было. Нынче за год собрали 5 тысяч тонн. Но и этого мало, если говорить о возможном и желаемом. Приучаем население, перестраиваем психологию. Сколько ушло времени на отказ от мусоропроводов? В общей сложности 18 лет. На осознание важности раздельного сбора отходов, как вы понимаете, тоже нужно время.

КСТАТИ

На территории СССР первый дом с мусоропроводом построили в 1938 году во Владивостоке. Этот исторический комплекс, известный под названием «Серая лошадь», ныне одна из достопримечательностей приморского города.