Крупный производитель окон ПВХ в Гомельской области уличен в двойной бухгалтерии

Один из крупнейших производителей окон ПВХ на территории Гомельской области уличен в двойной бухгалтерии. Предварительно сумма неуплаченных налогов превысила 100 тысяч рублей.

Серую схему пресекли сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. По оперативной информации, начиная с весны 2016 года, директор частного предприятия по производству окон ПВХ, договорившись с учредителем и начальником коммерческого отдела, организовал продажу продукции клиентам за наличный расчет без отражения выручки по бухгалтерскому учету. Делалось это через другую фирму, которая была ему подконтрольна. О том, как работала схема, рассказали в областном УДФР:

— При заказе окон готовился двойной пакет документов от имени двух предприятий. Если покупатель рассчитывался за изделия банковской карточкой, то договор заключался официально от имени ОДО и сделка проводилась по учету. Если же заказчик оплачивал товар наличными, то договор подписывался от имени подконтрольной фирмы, после чего денежные средства передавались руководителю, который распоряжался ими по собственному усмотрению. Только за 9 месяцев 2017 года сумма сокрытой выручки превысила 356 тысяч рублей, а сумма неуплаченных налогов составила более 100 тысяч.

Прокуратура области возбудила уголовное дело по данному факту. Во время неотложных следственных действий проведено 26 обысков по месту жительства, в производственных помещениях и офисах подозреваемых, расположенных в Гомеле, Мозыре, Жлобине, Речице, Светлогорске и Минске. Наложен арест на 3 автомобиля и имущество фигурантов на 1,5 миллиона рублей. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения — залог.