Что оказалось самым важным для гомельчан в 2017 году?

В уходящем году было много событий, остав­шихся «за кадром» телекамер и не попавших на газетные страницы. Потому что это чьи-то лич­ные достижения, переживания, впечатления и де­сятки других эмоциональных состояний. Городской журнал «Белка» восполнил пробел и предложил народу высказаться.

Ольга Пинцевич, 33 года:





— У меня событие № 1 — кардинальная смена работы. Раньше работала маляром-штукатуром, теперь — масте­ром производственного обучения, а точнее, мастером- воспитателем в одном из гомельских колледжей. Мне новая работа очень нравится. Непосредственный кон­такт с детьми — это вечный праздник! Надеюсь, что ученики тоже доверяют и прислушиваются к моим со­ветам. Хотя в должность вступила совсем недавно, па­раллельно учусь, уже с полной уверенностью могу ска­зать: педагогика — это моё призвание.

Алёна Петруненко, 22 года:





— Много испытаний прошла вместе с друзьями, и наша дружба стала ещё крепче. Передо мной откры­лись новые возможности, стала работать над собой во всех смыслах: над питанием, фигурой, саморазвитием.

Алексей Кривенков, 20 лет:





— Лично для меня это летняя сессия. Яркой могу назвать практику, которую мы с однокурсниками про­ходили в одном из медицинских учреждений Гомеля. Представляете, нам разрешили поучаствовать на на­стоящей хирургической операции! Одно дело — те­ория и манекены, а совсем другое — когда сталкива­ешься с необходимостью сделать разрез на коже жи­вого человека. Меня по-настоящему впечатлил этот опыт.

Игорь Давыденко, 43 года:





— В моей жизни постоянно происходят яркие со­бытия. Выделить главное из них в 2017 году не могу, не дождавшись наступления Нового года. 2018-го. А то вдруг за эту неделю произойдёт ещё что-то важ­ное (смеётся). Ну а если серьёзно, то самым знаковым событием в уходящем году стало столетие Октябрь­ской революции. Для меня как для члена коммуни­стической партии было важно встретить этот празд­ник достойно. Это же наша история! Не стоит забы­вать о прошлом.

Екатерина Минакова, художник по куклам:





— В этом году очень успешно прошла моя выстав­ка в Москве на «Весеннем балу кукол — 2017», где я представила коллекцию «Бальзам «Звёздочка». Это де­сять кукол с разными характерами, оказавшиеся в раз­ных обстоятельствах советского быта. Например, одна из моих любимых работ «Новый диван» показывает на­строение женщины во времена дефицита. Моя героиня счастлива без меры покупке. Охваченная душеразди­рающей негой к изысканной вещи, она сидит на газете, чтобы диван ещё немного побыл новым, нетронутым.

Выставка, к слову, нашла своих зрителей, и все куклы обрели новый дом. Считаю это успехом для мастера.

А ещё я попробовала работать с деревом. Отец сде­лал заготовки кукол, а я их довела до ума и создала че­тыре новые деревянные куклы с элементами из глины. Это для меня абсолютно новый опыт и событие. Куклы сейчас выставлены на «Панна DOLL’я — 2017» в На­циональном центре современных искусств Республи­ки Беларусь.

Светлана Гордейчик, директор гимназии № 36 имени Мележа:





— Главным событием года для меня стало возвраще­ние в гимназию, в которой я отработала двадцать лет до того, как возглавила отдел культуры в администрации Советского района. Прошло три года, и я снова в род­ных стенах, но теперь уже в качестве директора. Гово­рят, в одну и ту же реку дважды войти нельзя. Мой опыт показывает, что можно.

За последние три года дети очень выросли, многих воспитанников не узнать. Но они такие же умные, лю­бознательные, весёлые. Хочу, чтобы в гимназии под­держивался благоприятный для развития ребят климат, и постараюсь всё для этого сделать.

А что касается самой гимназии, то самым ярким событием здесь стали XV Мележевские чтения. На конференцию традиционно приезжали школьники из российской Самары и украинского Ирпеня. Юные исследователи достойно выступали. Авторы лучших работ получили награды.

Лариса Елисеева, председатель Советской районной организации РОО «Белая Русь»:





— Встречи с новыми людьми. Особенно — с моло­дыми мамами, которых мы приезжаем поздравлять в роддомы три раза в год: 3 июля в День Независимости,

14 октября в День матери и 1 января. Когда видишь ма­мочек с их крохами на руках, сияющие счастливые гла­за, просто окунаешься в море любви и радости. Полу­чаешь заряд мощнейшей положительной энергии.

Тяжелее приезжать с новогодними поздравлениями в онкологический диспансер. Делаем мы это обычно 30 декабря, накануне праздника. Сами понимаете, все спешат домой, у всех свои хлопоты. Но это такое нуж­ное дело! Любые визиты для пациентов много значат. А уж когда к ним в палату вбегают сразу двадцать Де­дов Морозов со Снегурочками! Помню, одна бабушка так растрогалась, что сначала зарыдала, а потом начала громко читать стихи собственного сочинения. А однаж­ды поехали без Снегурочек, так мужчины, хоть и тяже­лобольные, шутили и спрашивали: «Где это ваши Сне­гурочки? Мы же только их и ждали».

Одна учительница после посещения онкодиспансе­ра подошла ко мне и призналась, что не хотела сначала ехать. Но сейчас очень благодарна за то, что её позва­ли, потому что теперь она поняла, как нужны и важны такие посещения. Они делаются не для галочки, а что­бы подарить немного радости людям.