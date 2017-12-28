Что оказалось самым важным для гомельчан в 2017 году?

В уходящем году было много событий, оставшихся «за кадром» телекамер и не попавших на газетные страницы. Потому что это чьи-то личные достижения, переживания, впечатления и десятки других эмоциональных состояний. Городской журнал «Белка» восполнил пробел и предложил народу высказаться.
Ольга Пинцевич, 33 года:
— У меня событие № 1 — кардинальная смена работы. Раньше работала маляром-штукатуром, теперь — мастером производственного обучения, а точнее, мастером- воспитателем в одном из гомельских колледжей. Мне новая работа очень нравится. Непосредственный контакт с детьми — это вечный праздник! Надеюсь, что ученики тоже доверяют и прислушиваются к моим советам. Хотя в должность вступила совсем недавно, параллельно учусь, уже с полной уверенностью могу сказать: педагогика — это моё призвание.
Алёна Петруненко, 22 года:
— Много испытаний прошла вместе с друзьями, и наша дружба стала ещё крепче. Передо мной открылись новые возможности, стала работать над собой во всех смыслах: над питанием, фигурой, саморазвитием.
Алексей Кривенков, 20 лет:
— Лично для меня это летняя сессия. Яркой могу назвать практику, которую мы с однокурсниками проходили в одном из медицинских учреждений Гомеля. Представляете, нам разрешили поучаствовать на настоящей хирургической операции! Одно дело — теория и манекены, а совсем другое — когда сталкиваешься с необходимостью сделать разрез на коже живого человека. Меня по-настоящему впечатлил этот опыт.
Игорь Давыденко, 43 года:
— В моей жизни постоянно происходят яркие события. Выделить главное из них в 2017 году не могу, не дождавшись наступления Нового года. 2018-го. А то вдруг за эту неделю произойдёт ещё что-то важное (смеётся). Ну а если серьёзно, то самым знаковым событием в уходящем году стало столетие Октябрьской революции. Для меня как для члена коммунистической партии было важно встретить этот праздник достойно. Это же наша история! Не стоит забывать о прошлом.
Екатерина Минакова, художник по куклам:
— В этом году очень успешно прошла моя выставка в Москве на «Весеннем балу кукол — 2017», где я представила коллекцию «Бальзам «Звёздочка». Это десять кукол с разными характерами, оказавшиеся в разных обстоятельствах советского быта. Например, одна из моих любимых работ «Новый диван» показывает настроение женщины во времена дефицита. Моя героиня счастлива без меры покупке. Охваченная душераздирающей негой к изысканной вещи, она сидит на газете, чтобы диван ещё немного побыл новым, нетронутым.
Выставка, к слову, нашла своих зрителей, и все куклы обрели новый дом. Считаю это успехом для мастера.
А ещё я попробовала работать с деревом. Отец сделал заготовки кукол, а я их довела до ума и создала четыре новые деревянные куклы с элементами из глины. Это для меня абсолютно новый опыт и событие. Куклы сейчас выставлены на «Панна DOLL’я — 2017» в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь.
Светлана Гордейчик, директор гимназии № 36 имени Мележа:
— Главным событием года для меня стало возвращение в гимназию, в которой я отработала двадцать лет до того, как возглавила отдел культуры в администрации Советского района. Прошло три года, и я снова в родных стенах, но теперь уже в качестве директора. Говорят, в одну и ту же реку дважды войти нельзя. Мой опыт показывает, что можно.
За последние три года дети очень выросли, многих воспитанников не узнать. Но они такие же умные, любознательные, весёлые. Хочу, чтобы в гимназии поддерживался благоприятный для развития ребят климат, и постараюсь всё для этого сделать.
А что касается самой гимназии, то самым ярким событием здесь стали XV Мележевские чтения. На конференцию традиционно приезжали школьники из российской Самары и украинского Ирпеня. Юные исследователи достойно выступали. Авторы лучших работ получили награды.
Лариса Елисеева, председатель Советской районной организации РОО «Белая Русь»:
— Встречи с новыми людьми. Особенно — с молодыми мамами, которых мы приезжаем поздравлять в роддомы три раза в год: 3 июля в День Независимости,
14 октября в День матери и 1 января. Когда видишь мамочек с их крохами на руках, сияющие счастливые глаза, просто окунаешься в море любви и радости. Получаешь заряд мощнейшей положительной энергии.
Тяжелее приезжать с новогодними поздравлениями в онкологический диспансер. Делаем мы это обычно 30 декабря, накануне праздника. Сами понимаете, все спешат домой, у всех свои хлопоты. Но это такое нужное дело! Любые визиты для пациентов много значат. А уж когда к ним в палату вбегают сразу двадцать Дедов Морозов со Снегурочками! Помню, одна бабушка так растрогалась, что сначала зарыдала, а потом начала громко читать стихи собственного сочинения. А однажды поехали без Снегурочек, так мужчины, хоть и тяжелобольные, шутили и спрашивали: «Где это ваши Снегурочки? Мы же только их и ждали».
Одна учительница после посещения онкодиспансера подошла ко мне и призналась, что не хотела сначала ехать. Но сейчас очень благодарна за то, что её позвали, потому что теперь она поняла, как нужны и важны такие посещения. Они делаются не для галочки, а чтобы подарить немного радости людям.
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