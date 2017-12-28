Альфабанк 25/12 - 31/12:

В новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт — список маршрутов

  • 28 декабря 2017, 11:58
  • 5066
  • 0



В новогоднюю ночь автобусы и троллейбусы будут работать до 5 часов утра.

Добраться домой можно по следующим маршрутам:

Автобусы:

№ 1 «Вокзал — м-н «Любенский» отправления от остановки «Вокзал» 0:30, 1:20, 2:10, 3:00, 4:38, отправления от остановки «м-н Любенский» 0:55, 1:45, 2:35, 4:15.

№ 12 «ул. Маневича — м-н Хутор» отправления от остановки «ул. Маневича» 0:33, 2:50, отправления от остановки «м-н Хутор» 1:40, 3:54.

18А «м-н Кленковский — м-н «Южный» отправления от остановки «м-н Кленковский» 0:30, 2:25, 4:17, отправления от остановки «м-н «Южный» 1:28, 3:22

№ 20 «Старая Волотова — Медгородок» отправления от остановки «Старая Волотова» 23:46, 2:18, отправления от остановки «Медгородок» 1:10, 3:30.

Троллейбусы

№ 10 «Завод самоходных комбайнов — Вокзал» отправления от остановки «Завод самоходных комбайнов» 0:13, 1:14, 2:15, 3:16, 4:17 отправления от остановки «Вокзал» 0:46, 1:47, 2:48, 3:49, 4:50.

№ 20 «Гидропривод — Солнечная» отправления от остановки «Гидропривод» 1:15, 2:59, отправления от остановки «Солнечная» 2:08, 3:51.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21188)

Метки: Общество (28472), Главное (5566)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 28/12 - 28/12:

Самое читаемое