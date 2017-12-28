«Несладко пришлось». Освобожденного в Ливии врача в Гомеле ждет мать

28 декабря в Гомель должен вернуться Сергей Здота — белорусский врач, попавший вместе с женой Инной Бабуш в ливийский плен. Освобождению белорусов поспособствовал глава Чечни Рамзан Кадыров — он ранее обещал Александру Лукашенко, что сделает для этого всё возможное.

27 декабря врачи прилетели в Москву, в четверг совершат еще один перелет — в Минск, а затем на поезде отправятся в Гомель.

В Ливии Сергей Здота работал с 2010 года, там же познакомился с женой — землячкой из Пинска, которая работала операционной медсестрой. По истечении контракта врачи были задержаны вооруженными людьми, у белорусов отобрали паспорта, и они не могли вернуться на родину.

В Гомеле семейную пару ждет мать Сергея Любовь Алексеевна. У нее 2017 год был очень тяжелым — в начале февраля похоронила мужа, затем полгода болел сын... Жительница Гомеля надеется, что хоть Новый год встретит с хорошими новостями.

«Такой год был тяжелый, что невозможно сказать. Я вот только успеваю переключать каналы, чтобы увидеть Сергея. То по одному каналу смотрю, то по другому. Он мне всей правды не рассказывал, потому что не хотел меня расстраивать. Только сказал, что паспорт забрали. Но я подозревала, что у него там серьезные проблемы. Он только напечатал по скайпу, что скоро вернется домой. Надеюсь, что завтра — буду его ждать. Не знаю, как приедет, всё узнаю пока только из теленовостей. Вот видела его в Москве, что с Кадыровым встречался», — рассказала Любовь Алексеевна.

Жительница Гомеля добавляет, что ливийцы очень уважали «доктора Серджио», потому что он спасал людей.

«Там постоянно война, племена между собой воюют, раненых полно. Только успевал Сергей — несли одного за другим. Он был очень популярный у них. Но сейчас смотрю — очень уставший, безумно... Видно, несладко ему там пришлось. Но он держится, изо всех сил», — говорит Любовь Алексеевна и спешит к телевизору — там опять показывают кадры из Москвы с освобожденными врачами.

Как ранее заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД России и Госдуме Лев Деньгов, белорусские граждане были освобождены благодаря усилиям российского МИД и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

По словам Деньгова, Инна Бабуш и Сергей Здота были задержаны вооруженными люди в городе Зинтан в октябре 2017-го. Освободить врачей удалось в результате взаимодействия с ливийским МИД и руководством Службы безопасности правительства национального согласия, которые помогли в переговорах с вооруженными людьми, захватившими белорусских граждан.