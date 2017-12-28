На Речицком проспекте хотят снести 19 деревьев

КЖРЭУП «Советское» проводит общественное обсуждение по вопросу сноса зелёных насаждений, произрастающих на двух дворовых территориях, сообщает городской журнал «Белка».

На Речицком проспекте, 16а и 18а, сносу подлежат 16 де­ревьев. Обсуждение проводится в преддверии разработки проектно-сметной документации на благоустройство двора в рамках капитального ремонта названных домов. Работники РЭУ-14 готовы обсудить тему сноса с жителями на личном при­ёме (ул. Клермон-Ферран, 4) или по телефонам: 26-03-29 или 8 (029) 121-02-48.

Аналогичная необходимость посоветоваться с жильцами появилась на Речицком проспекте, 3. Здесь под снос могут попасть три куста и столько же деревьев. Обсуждение проводит РЭУ-15 (28-25-28 или 8 (029) 121-02-87).

В обоих случаях на общественное обсуждение отведён месяц с момента данной публикации.