Врачи, освобожденные в Ливии, встретились с Кадыровым по пути в родной Гомель

Белорусские врачи Сергей Здота и Инна Богуш, освобождённые в Ливии, прилетели в Москву. Семья медиков уехала работать на Ближний Восток в 2010 году, когда ещё был жив ливийский диктатор Муаммар Каддафи.

В октябре 2017 года, когда очередной контракт белорусов истёк, у них забрали паспорта, фактически лишив возможности покинуть страну. Пленение длилось почти два месяца.

«Приезжали к нам и вооружённые люди, часто приезжала полиция. Привозили подписывать какие-то бумаги на арабском языке, а мы по-арабски не читаем, только разговариваем», — рассказывает Сергей Здота.

Посредником в переговорах с боевиками, удерживавшими белорусов, выступил президент Чечни Рамзан Кадыров. Он приехал встречать белорусов в аэропорт:

Инна Богуш — медсестра, Сергей Здота — врач-травматолог с узкой специализацией по пулевым и осколочным ранениям, сообщает телеканал ОНТ. Утром 28 декабря они прилетят в Минск, откуда собираются отправиться в Гомель, где живёт мама Сергея.