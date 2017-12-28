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Фотофакт: водитель не справился с управлением и врезался опору моста. Мужчина умер в больнице

  • 28 декабря 2017, 10:06
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27 декабря около восьми часов вечера на трассе в четырех километрах от деревни Сосновка «Фольксваген Пассат» врезался в опору автомобильного путепровода.

Помочь освободиться из автомобильного плена водителю помогли спасатели, сообщает Гомельское ОУМЧС. После деблокировки мужчина был госпитализирован, но спустя час скончался в больнице.



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Метки: Авто (4772), Происшествия (11384)

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