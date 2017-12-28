В Гомеле для грузовиков закрыли один из мостов через Сож

Автомобильный мост через реку Сож на объездной Гомеля, возле деревни Бобовичи, закрыли для грузового транспорта. Большегрузы будут направляться через город, сообщили в ГАИ Гомельской области.

Как стало известно AUTO.TUT.BY, закрытие моста через Сож связано с возможным плохим состоянием некоторых конструкций сооружения. Окончательное решение — возможна ли дальнейшая эксплуатация моста — будет за специалистами из БелдорНИИ. До конца этой недели специалисты изучат состояние конструкций. Пока же движение грузового транспорта с полной массой свыше 25 тонн решено приостановить и направить в объезд. Движение для легковых авто не ограничено.





Объехать мост можно следующим образом: улица Объездная — проспект Речицкий — улица Косарева — проспект Октября — 5-й микрорайон — дорога Хутор — Гомель — выход на Черниговскую трассу. Для легкового транспорта возможен еще один маршрут — через Новобелицкий район по мосту к улице Фрунзе.





Напомним, в начале декабря в Житковичском районе закрыли для движения автомобильный мост через Припять, соединяющий районный центр с Туровом. На мосту треснула плита перекрытия, и дорожное полотно по всей ширине просело почти на полметра. Сейчас на реке установлен наплавной понтонный мост.