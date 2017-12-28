Альфабанк 25/12 - 31/12:

В Гомеле для грузовиков закрыли один из мостов через Сож

  • 28 декабря 2017, 09:56
  • 3544
  • 0



Автомобильный мост через реку Сож на объездной Гомеля, возле деревни Бобовичи, закрыли для грузового транспорта. Большегрузы будут направляться через город, сообщили в ГАИ Гомельской области.

Как стало известно AUTO.TUT.BY, закрытие моста через Сож связано с возможным плохим состоянием некоторых конструкций сооружения. Окончательное решение — возможна ли дальнейшая эксплуатация моста — будет за специалистами из БелдорНИИ. До конца этой недели специалисты изучат состояние конструкций. Пока же движение грузового транспорта с полной массой свыше 25 тонн решено приостановить и направить в объезд. Движение для легковых авто не ограничено.


Объехать мост можно следующим образом: улица Объездная — проспект Речицкий — улица Косарева — проспект Октября — 5-й микрорайон — дорога Хутор — Гомель — выход на Черниговскую трассу. Для легкового транспорта возможен еще один маршрут — через Новобелицкий район по мосту к улице Фрунзе.


Напомним, в начале декабря в Житковичском районе закрыли для движения автомобильный мост через Припять, соединяющий районный центр с Туровом. На мосту треснула плита перекрытия, и дорожное полотно по всей ширине просело почти на полметра. Сейчас на реке установлен наплавной понтонный мост.


Tut.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21188)

Метки: Авто (4772), Происшествия (11384)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 28/12 - 28/12:

Самое читаемое