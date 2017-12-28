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«Из 15 предложенных работ отобрали две». Гомельчанка приняла участие в выставке живописи в Китае

  • 28 декабря 2017, 09:27
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Гомельчанка Юлия Невмержицкая, более известная как Юлиссис Невмер, вошла в число трех белорусских художников, чьи картины были представлены на выставке в крупнейшей галерее китайского города Чэнду провинции Сычуань. Совместная китайско-белорусская экспозиция была приурочена к 25-летию дипломатических отношений стран и открылась в середине декабря.

— Принять участие в выставке и, собственно, поехать в Китай мне предложила основатель виртуальной галереи современных белорусских художников Artclub.by Марина Насеко. Ее галерея сотрудничает с Китайским культурным центром, который находится в Минске. Я, конечно же, согласилась, — рассказала TUT.BY Юлия.


Гомельчанка оказалась третьим художником из Беларуси, кто полетел на две недели в Поднебесную. Компанию ей составили два представителя классической школы живописи — члены Белорусского союза художников Алесь Суша и Александр Забавчик.

— Китай — родина акварели. А я специализируюсь на акварели, — говорит Юлия.


С собой художница привезла часть работ, которые были написаны в Беларуси под впечатлением от китайской поэзии. Еще несколько иллюстраций девушка создала уже в Китае.

— Из полутора десятка предложенных работ организаторы отобрали две, которые и вошли в совместную выставку. Отбор проводился очень скрупулезно — по цветовым пятнам, по стилистке, жанрам. Я увидела, как нужно подходить к процессу, и была поражена уровнем подготовки.

Одна из работ гомельской художницы

Всего на выставке было представлено 60 картин 38 художников. Юля говорит, что не ожидала такого интереса к своим работам от китайской стороны.

— Допускаю, что это связано с тем, что какие-то новые вещи в белорусском искусстве могут открыть именно молодые художники. Это своего рода противовес уже сложившейся школе белорусской живописи — ее другое видение.


Гомельчанка была удивлена тем, насколько большим спросом пользуется современное искусство в Китае.

— Средняя цена работ одного из китайских художников, чьи картины выставлялись вместе с нашими, — порядка 70 тыс. долларов. И это были не самые дорогие работы на выставке. В Китае искусство достаточно востребовано, и их художники могут себе позволить такие цены на свое творчество, и при этом его покупают.

Работы, которые были выставлены на совместной китайско-белорусской выставке, девушка подарила фонду галереи города Чэнду.



Tut.by
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