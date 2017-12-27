На Гомельщине отмечается рост преступлений в соцсетях.

Злоумышленник взломал страницу гомельчанки в социальной сети «ВКонтакте». Он разослал ее знакомым сообщения с просьбой перевести денежные средства на абонентские номера компании связи, зарегистрированной в Российской Федерации. Просьбу мотивировал тем, что женщина якобы попала в трудную жизненную ситуацию и нуждается в деньгах. Друзья поверили и перевели денежные средства на указанные злоумышленником номера абонентов мобильной сети.

Другой взломщик чужого аккаунта попросил его друзей и знакомых сообщить реквизиты банковских карточек. При этом использовал для правдоподобности лексику пострадавшего, оперировал событиями его жизни.

По фактам несанкционированного доступа к компьютерной информации в обоих случаях возбуждены уголовные дела. За 11 месяцев нынешнего года в Гомеле зарегистрировано 105 преступлений по статье 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации), за такой же период прошлого года — 93, сообщают в УСК по Гомельской области.

Понятное дело, что пользователи соцсетей должны заботиться о своей информационной безопасности, не сообщать свою конфиденциальную информацию, следить за тем, чтобы она нигде в обозрении не появлялась.