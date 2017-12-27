Лишенный прав пьяный гомельчанин на машине товарища съездил за добавкой: автомобиль подлежит конфискации

В один из ноябрьских вечеров 21-летний парень встретился со своими знакомыми ровесниками. После совместного распития горячительных напитков молодые люди решили пополнить запасы спиртного и продолжить отдыхать.

Взяли машину одного из товарищей, чтобы съездить в магазин. Тем более владелец авто к этому времени покинул компанию, но оставил транспортное средство другу — вдруг парни найдут трезвого водителя и отправятся за добавкой.

Однако за руль сел тот самый молодой гомельчанин, на пассажирском сиденье разместился его друг, на которого, к слову, и был оставлен автомобиль. Уже на обратном пути транспортное средство для проверки документов остановили сотрудники ГАИ.

Как рассказал старший следователь Гомельского городского отдела СК Дмитрий Павлюченко, по внешним признакам удалось определить, что водитель пьян. Ему предложили проехать на медицинское освидетельствование. Парня доставили в наркодиспансер, где он даже не пытался отрицать факт употребления спиртного.

Все было бы не так критично, но молодой человек в начале этого года был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования. По постановлению УГАИ УВД облисполкома он лишен права управления автомобилем на три года. Также он должен был уплатить штраф в размере 50 базовых величин. К слову, парень нигде не работал. Перебивался случайными заработками.

На следующее утро владельцу авто сообщили о случившемся. Стоит помнить, что передавая управление своим транспортным средством, нужно убедиться в трезвости водителя и наличии документов.

Возбуждено уголовное дело. Лишенному прав горе-водителю грозит до двух лет ограничения свободы.

Машина поставлена на штрафстоянку и в дальнейшем подлежит принудительной конфискации, так как водитель совершил аналогичное правонарушение в течение года.