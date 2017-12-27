В Гомеле на первом этаже многоэтажки открыли детский сад

Детский сад № 100, построенный по всем современным требованиям, расположен в областном центре на улице Головацкого, 101б. Для 60 детей здесь созданы все условия: игровые, спальни, музыкально-спортивный зал. В детском саду ведется круглосуточное видеонаблюдение, оборудована саночная, где в зимний период родители могут оставлять санки, летом — самокаты и велосипеды.
Строительство такого объекта стало пилотным проектом не только для Гомельской области, но и для республики в целом. Это первый детский сад, который находится на первом этаже типовой многоэтажки.
— Такие проекты решают сразу несколько задач, — отметил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. — Во-первых, экономятся средства. Строительство отдельного детского сада обходится примерно в восемь миллионов рублей. Это же дошкольное учреждение образования стоило полтора миллиона рублей. Во-вторых, решается вопрос наличия детских садов шаговой доступности. Сегодня в Гомеле более 23 тысяч дошкольников. И все обеспечены местами, но, к сожалению, еще не каждый родитель имеет возможность водить ребенка в сад возле дома.
Как отметил директор Гомельского ДСК Александр Гончаров, еще год назад на этом земельном участке был пустырь. Теперь же здесь красуется современная многоэтажка с детским садом на первом этаже. К слову, объект ввели досрочно: его открытие планировалось в первом квартале 2018 года. Расходы на строительство дошкольного учреждения образования взяло на себя ДСК, за счет городского бюджета закуплены мебель и игрушки.
В будущем такие проекты планируют реализовывать и в других микрорайонах Гомеля — 104-м, 94-м, 96-м, 59-м.
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