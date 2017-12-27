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Фотофакт: гомельские таможенники конфисковали четыре фуры яблок на 50 тысяч долларов

  • 27 декабря 2017, 12:19
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78 тонн фруктов были конфискованы на белорусско-российской границе, сопроводительные документы оказались поддельными.

Общая стоимость сочного груза — 50 тысяч долларов, сообщает Гомельская таможня.



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Места: Гомель (21180)

Метки: Происшествия (11378)

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