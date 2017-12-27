Альфабанк 25/12 - 31/12:

В Гомеле водитель сбил девочку, переходившую дорогу на «зеленый», и скрылся

  • 27 декабря 2017, 12:18
  • 5701
  • 1



В Советском районе неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Уже почти 10 дней разыскивают виновника аварии и свидетелей происшествия.

Авария произошла 18 декабря в 17.30. Девочка переходила дорогу на зеленый свет на проспекте Октября в районе пересечения с улицей Жукова.

Известно, что водитель ехал на легковушке темного цвета со стороны Карбышева в направлении Б.Хмельницкого.

Если вы стали свидетелями данного ДТП, просьба позвонить по телефонам 68-40-84, 68-35-07, 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


gomel.today
Вондел 18/12 - 27/12:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21180)

Метки: Авто (4767), Происшествия (11378), Главное (5564)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 25/12 - 27/12:

Самое читаемое