Гомельский винзавод: Изготовление фруктово-ягодных вин нужно увеличивать

«Фруктово-ягодные вина делаются без добавления спирта, это не "чернила"», — реагируют на Толочинским винном заводе, когда спрашиваю об увеличении на 80% квот на изготовление тех самых «не чернил».

Это значит, что в следующем году изготовление этих вин без спирта вырастет на 80%. Но больше пока не нужно, заводы не потянут.

«Квоты на изготовление увеличиваются в зависимости от ёмкости производства. Пока этих 80% достаточно. Когда мы делаем план развития, мы учитываем и объёмы продаж, чтобы это было соразмерно. Первый год мы попробовали — продали, поэтому увеличили. На следующий год снова планируем больше произвести», — прогнозируют на гомельском винном заводе.

Но квота на изготовление креплёных марочных вин, а также вин улучшенного качества и специальной технологии также увеличивается в следующем году на 5,4%. Так в чём разница между фруктово-ягодными винами и креплёными или «чернилами».

«И то, и то — плодовые вина. Есть вина виноградные, есть плодовые. Плодовые бывают креплёные и не креплёные вина. У нас эти вина делаются без добавления спирта», — говорят на гомельском заводе.

В прошлом году изготовление фруктово-ягодных вин увеличивали на 54%, а креплёных вин наоборот уменьшили на 4%. Значит, сейчас «чернила» станет больше на 1,4%, чем было в этом году.