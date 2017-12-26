Гомельчанину за кражу металла с железной дороги и венка с кладбища дали полтора года колонии

Гомельчанин отправился в колонию на полтора года за кражу металла с железной дороги и кладбищенского венка.

Безработный и ранее судимый за кражи 52-летний житель областного центра похитил на участке железной дороги, где шла электрификация, электротяговые соединители. Происходило это неподалеку от его места жительства.

Металл он сдал на приемный пункт вторсырья и выручил деньги. В суде был предъявлен иск на сумму 1 тыс. 756 рублей. Мужчину, что называется, вычислили. Во время следственных действий всплыл еще один нелицеприятный эпизод о хищении им с кладбища в поселке Костюковка, что под Гомелем, венка.

— Таким образом, в деле к 3 эпизодам хищения металла добавился эпизод с венком, — рассказал транспортный прокурор Гомеля Сергей Казакевич, — решением суда горожанин осужден на 1,5 года колонии. Ему надлежит компенсировать предъявленный иск, а также по месту отбывания наказания пройти лечение от хронического алкоголизма.

Кладбищенский венок был возвращен на могилу.