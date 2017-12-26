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В филиале Ветковского музея проведут праздничное детское представление «Святочная забава ад Казы і Зюзі»

  • 26 декабря 2017, 17:01
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28, 29 и 30 декабря в филиале Ветковского музея пройдет новогоднее детское представление «Святочная забава ад Казы і Зюзі». Начало представлений в 12:00.

Организаторы анонсируют традиционные Каляды и колядовщиков, Медведя из Сморгонской семинарии, традиционные детские игры с ученой Козой, хороводы, песни и гостинцы от Зюзи, а также кукольный театр "Батлейка.

Стоимость билета составляет 2 рубля. Ведется предварительная продажа.

Филиал Ветковского музея располагается по адресу пл. Ленина, 4 — на территории дворцово-паркового ансамбля за собором Петра и Павла.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (0232) 75-88-86, 75-88-87 и +375 29 3350600.


gomel.today
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