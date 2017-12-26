Бытовая техника, куртки и детская обувь. Почему за покупками гомельчане стали чаще ездить в Клинцы?

«Как у нас дорого одеваться и покупать продукты! Никакой зарплаты не хватит на эти цены!». Эту фразу можно услышать практически от каждого второго белоруса. В попытках сэкономить заветные рубли люди отправляются за покупками в близлежащие города и страны.

Брестчане любят закупаться в Тересполе и Бялой Подляске, а вот жители Гомеля отдают свое предпочтение привычной Украине. Но в последнее время гомельчане, вооружившись списком покупок, отправляются в ближайшие российские города, например, Клинцы. Сколько стоит «отовариться» в российской глубинке и что лучше покупать именно там? Обо всех преимуществах и нюансах поездки на шоп-тур в Клинцы читайте в материале «Сильных новостей».





Заберут прямо из дома и подвезут к нужному магазину

Мой многообещающий трип начался в 7-20 утра, когда маршрутка на 8 человек забрала меня на остановке возле дома. К слову, всех пассажиров водитель подбирает в удобных местах, а не на вокзале или по ходу движения по спланированному маршруту. Сервис!

Вся маршрутка заполнена. Немного погодя, новички начинают активно интересоваться, где и что можно выгодней купить. «Бывалые» с очевидным знанием дела и всех нюансов делятся своим опытом: бытовая техника — туда, «тряпки» — лучше покупать здесь, а вот продукты — это вам с нами. Что касается всяких мелочей для дома — то лучше в магазин «одной цены». Из разговора становится понятно, кому и что нужно. Чайники, микроволновка, елка, сапоги, подарки детям к новому году, верхняя одежда, рыба и полуфабрикаты — вот что кладут в свои сумки гомельчане в Клинцах.





Вместе с нами, к счастью или к сожалению, едут 3 женщины-«торгашки», которые перепродают в Гомеле купленные в Клинцах продукты и прочие товары «под заказ». Одна из них — старейшина — практически каждый день ездит либо в Россию, либо в Чернигов за покупками. За время поездки мы узнаем историю ее семьи: сын недавно развелся, часто приезжает маленький внук — детей кормить надо, а пенсия мизерная, вот она и ездит постоянно из города в город. Берет в основном все по предзаказу: пельмени, сосиски, рыбу, биточки, печенье и сладости. Все оптом, поскольку брать по килограмму в розницу совсем не выгодно.





Буквально через час мы уже на пункте пропуска, где ответственные пограничники даже не заглянули в наши паспорта. К 10 утра мы приезжаем в город. До этого водитель после уточнений кому и что необходимо купить составляет маршрут передвижений. И нас высаживают у первой точки — большой магазин одежды и обуви. Правда, он оказался закрыт. Одна из торгашек в это время отвезла на местный рынок на продажу белорусские товары, в основном, конечно же, еду. По словам женщины, белорусская молочка и колбасы пользуются у россиян популярностью. Далее едем на продуктовые базы.

Здесь мы проводим порядка 2 — 2.5 часа и отправляемся дальше за одеждой и обувью. В Клинцах работают большие магазины, где есть все: от колготок до постельного белья. Заходишь в него, «зависаешь» на час-другой и покупаешь сразу все в одном месте. Производство в основном Китай и российские фабрики. Однозначно, есть тут и те вещи, которые можно выкинуть после первой стирки, а есть и вполне неплохие экземпляры. К примеру, в Клинцах можно купить отличную верхнюю одежду — пальто и пуховики здесь по очень приятным ценам, а качество не уступает тем курткам, которые вы купите в сетевом магазине в любом крупном торговом центре города. Здесь же выгодно брать джинсы и всевозможные кофточки. Конечно же, шапки, варежки, шарфы, колготки, тапки и т.п. здесь почти что задаром, в отличие от того же Гомеля.





На всё про все нам отводится 6 часов, в 16-00 выезжаем обратно в Гомель. Дорога назад заняла меньше двух часов и нас привезли практически к самому дому около 18 часов.

Берем калькулятор

Итак, теперь давайте считать.

Стоимость проезда Гомель-Клинцы-Гомель на маршрутке — 20 рублей.





Одежда. Здесь огромнейший выбор пуховиков, драповых пальто, «лыжных» костюмов, джинсов, платьев, кофт и прочего. Верхняя одежда (в том числе размер 50+) стоит от 1000 до 2000 росс. руб. (до 100 бел. рублей можно купить очень классную куртку). Пуховик на подростка обойдется вам в 1000 рос. рублей. К слову, точно такие же пуховики продают и у нас, только ровно в 2 раза дороже. Хорошие джинсы (проверено десятками стирок и повседневной ноской) можно приобрести за 1000 росс. рублей. За кофточки, платья и жилетки вы не отдадите больше 1000 росс. рублей. Перчатки, ремни, шарфы, шапки от 150 до 800 росс. рублей.





Обувь. Как нам сказали «торгашки», кожаную обувь в Клинцах покупать не стоит. Ее там практически нет, а если и есть — то по белорусским ценам. За качественной фабричной обувью лучше отправляться в Чернигов. Зато в России за 500-1500 росс. рублей смело можно купить всевозможные «дутики», неплохую детскую обувь и туфли. Все остальное — Китай, причем весьма не качественный. За 1500-2000 росс. рублей покупателям предлагается огромный выбор искусственных сапог, кроссовок и ботинок. Кстати, попадаются очень интересные и стильные модели, но явно склеенные в каком-то подвале. Чтобы найти что-то хорошее, надо еще потрудиться.

Продукты. Откровенно говоря, продукты покупать в Клинцах выгодно только оптом. За 1 кг. кальмаров нужно отдать примерно 5 бел. руб, горбуша стоит 7 бел. руб, скумбрия — 3,7 бел. руб. Печенье — 4-5 бел. руб за кг. Все остальное практически не отличается по цене от белорусских. Одна женщина, пересчитав свои затраты, выяснила, что оливки купила значительно дороже, чем в Гомеле. Алкоголь здесь также дешевле не намного, поэтому в магазины со спиртным нас даже не возили.





Бытовая техника. Бесспорно, выгодно покупать бытовую технику в Клинцах. К примеру, одна из наших пассажирок купила микроволновку на 100 рублей дешевле, чем в Гомеле. Захватила она еще и электрический чайник. Часто белорусы отправляются в Клинцы за стройматериалами и сантехникой.

Другие товары для дома. Очень популярны в Клинцах так называемые магазины «одной цены». Здесь есть все: посуда, продукты, одежда, елочные украшения, косметика, бытовая химия и прочее. К примеру, полутораметровую елку девушка купила за 1500 росс. рублей, к ней же шарики и украшения еще на 500 росс. рублей. Расположены они практически на каждом шагу.





Преимущества и недостатки шоп-тура в Клинцы

Итак, если вы все же соберетесь отправиться за покупками в небольшой российский город, то имейте в виду некоторые очень важные моменты.

— Выбирая маршрутку, заказывайте места заранее. Сейчас в Гомеле несколько компаний, которые возят людей в Клинцы два раза в неделю — в среду и в субботу. В предпраздничные дни мест иногда вообще нет. Если вы хотите поехать на своей машине, вспомните о страховке. Легальная страховка на сутки стоит около 1000 росс. рублей. А это дополнительная статья расходов.

— Экономия времени. Отсутствие таможни и небольшое расстояние до Клинцов существенно упрощают шопинг. Вам не надо простаивать несколько часов на границе, проходить зоны досмотра и нервничать, если таможня занимает больше запланированного времени.

— Очевидная выгода в деньгах при покупке одежды, обуви, бытовой техники и прочих товаров. Кстати говоря, многие точки в Гомеле продают одежду и обувь, купленную именно в Клинцах, только по завышенным ценам. Стоит ли переплачивать?

— Если вам не нужна еда, просите водителя маршрутки отвезти вас сразу же в магазины с вещами. Иначе вы можете потерять 2 часа времени, просидев в машине в ожидании других людей на продуктовых базах. Избегайте покупок на рынках, поскольку цены там такие же, как и в Гомеле. Отдавайте предпочтение именно магазинам.

— Отправлять и забирать посылки через Клинцы максимально выгодно. Если вы постоянно пользуетесь доставкой товаров из Китая, лучше всего оформляйте их на Клинцы, особенно, если товары дорогие. Отправлять в Европу посылки через близлежащие российские города также намного дешевле.





Удачных покупок!