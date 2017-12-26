«Француз с патроном», освободившись из гомельского СИЗО, обратился к белорусам с призывом помочь его сокамерникам
- 26 декабря 2017, 16:04
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Люди в материале: Жолан Вио (5), Антон Мотолько (10), Валерий Качковский (1), Алан Пол Смит (1)
Места: Гомель (21173)
Метки: Криминал (9080)
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