«Француз с патроном», освободившись из гомельского СИЗО, обратился к белорусам с призывом помочь его сокамерникам

Помните историю про француза Жолана Вио, которого задержали на гомельской границе из-за пули, а потом чуть не посадили в беларускую тюрьму, но, к счастью, отпустили? Так вот, он, видимо, не забыл о своем заключении: Жолан написал письмо общественному деятелю Антону Мотолько, в котором рассказал о своих сокамерниках и попросил о помощи для них. С разрешения Жолана публикуем перевод письма.

«Привет, Антон. Меня зовут Жолан Вио. Вы, наверное, слышали обо мне раньше, я был в беларуских новостях некоторое время назад. Я был заключен на два месяца в сизо в Гомеле. Моя подруга Таня подходила к вам, когда я был в тюрьме. Я не знаю, оказали ли вы какую-либо помощь, потому что сложно собрать всю информацию о том, кто, что сделал, но если вы это сделали, большое вам спасибо. Я очень ценю! На данный момент я пытаюсь помочь двум людям. Двое мужчин в подобной ситуации, но им намного хуже поскольку они заключены в тюрьме гораздо дольше, чем там был я. Валерий Качковский — человек из Беларуси, который работал на таможне. Я был в той же самой камере, что и он. Очень хороший человек. А другой человек — британский гражданин, Алан Пол Смит. Это последняя статья о нем. Опять же, заключен в тюрьму за нелепую вещь, как и многие другие, но вы, конечно, знаете это лучше меня. Его жена писала мне, когда ей нужна была помощь, поэтому теперь я пытаюсь помочь. Не знаю, что делать. Я написал TUT.by и другим. Что еще я мог сделать? Есть ли шанс, что вы могли бы написать что-нибудь об этом двух мужчинах? Пожалуйста, дайте мне знать. Спасибо, Антон».

Француз написал Антону Мотолько в Facebook, он также спросил, сможет ли резонанс в СМИ помочь людям, о которых идет речь в его письме.