Более десяти торговых предприятий Гомеля предлагают предпраздничные скидки: кто и какие?

Ими могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, инвалиды, люди пенсионного возраста, а также те, кто нуждается в социальной помощи.
СКИДКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ и т.д.
*ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. С ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, А ТАКЖЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ, ОБЪЕКТАХ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
МЕСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ к новогодним и рождественским праздникам
Место проведения: площадь Восстания г. Гомеля
Даты проведения ярмарок: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря 2017 года с учетом погодных условий.
Режим работы ярмарок: с 9.00 до 15.00 час. Дополнительная информация:
во время проведения ярмарок закрывается движение всех видов транспорта по площади Восстания г. Гомеля:
- с 18.00 часов 1 декабря до 17.00 часов 3 декабря 2017 г.,
- с 18.00 часов 8 декабря до 17.00 часов 10 декабря 2017 г.,
- с 18.00 часов 15 декабря до 17.00 часов 17 декабря 2017 г.,
- с 18.00 часов 22 декабря до 17.00 часов 24 декабря 2017 г.
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Место проведения: проспект Речицкий, 24, ГУ «Дворец культуры «Фестивальный»
Даты проведения ярмарок: 16, 17, 23, 24 декабря 2017 года с учетом погодных условий.
Режим работы ярмарок: с 9.00 до 15.00 час.
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Место проведения: ул. Карповича, 28 (прилегающая территория к ТУП «Гомельский центральный рынок»)
Даты проведения ярмарок: с 15 ноября по 31 декабря 2017 года с учетом погодных условий.
Режим работы ярмарок: с 9.00 до 16.00 час., выходной — понедельник.
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Место проведения: проспект Речицкий, 40 (территория рынка «Давыдовский»)
Даты проведения ярмарок: с 1 по 31 декабря 2017 года с учетом погодных условий.
Режим работы ярмарок: с 09.00 до 16.00 час., выходной — вторник
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Место проведения: ул. Каменщикова, 3 (территория рынка «Прудковский»).
Даты проведения ярмарок: с 1 по 31 декабря 2017 года с учетом погодных условий.
Режим работы ярмарок: с 9.00 до 16.00 час., без выходных В ярмарках принимают участие: торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, рыбоводческие хозяйства, фермерские хозяйства, лесные хозяйства, пчеловоды, ремесленники Гомельской области.
ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
Перечень мест организации елочных базаров по продаже елей и сосен живых.
1. торговый центр по проспекту Космонавтов, 61а (прилегающая территория);
2. магазин «Пятый элемент» по ул. Советской, 97 (прилегающая территория);
3. магазин «АЛМИ» по ул. Мазурова, 79 ЗАО «ЮНИФУД» (прилегающая территория);
4. ОАО «Универмаг «Гомель» по ул. Советской, 60 (прилегающая территория);
5. ресторан «Хрустальный» ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся» по ул. Ильича, 87а (прилегающая территория);
6. магазин «ЕВРООПТ» ООО «ЕВРОТОРГ» по ул. Хатаевича, 9 (прилегающая территория);
7. магазин «Продтовары» по проспекту Речицкий 61 (прилегающая территория);
8. ул. Царикова, 1 (прилегающая территория к зданию ГКОРУП «Облторгсоюз»);
9. ул. Басенкова и ул. Беляева микрорайона Костюковка (в районе Костюковского филиала торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок»);
10. ул. Барыкина, 143 (прилегающая территория к магазину «МАРТ ИНН»);
11. ул. Ильича, 299 (территория рынка «Черниговский»).
Период работы: с 23 декабря по 31 декабря 2017 года
Режим работы: с 10.00 до 19.00 час.
Планируется продажа елей и сосен живых на ярмарках (по режиму работы рынков):
- ул. Карповича, 28 (прилегающая территория ТУП «Гомельский центральный рынок»);
- проспект Речицкий, 40 (территория рынка «Давыдовский»);
- ул. Каменщикова, 3 (территория рынка «Прудковский»);
- ул. Ильича, 299 (территория рынка «Черниговский»).
Примечание: возможны корректировки по местам размещения елочных базаров.
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