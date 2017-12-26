Более десяти торговых предприятий Гомеля предлагают предпраздничные скидки: кто и какие?

Ими могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, инвалиды, люди пенсионного возраста, а также те, кто нуждается в социальной помощи.

СКИДКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ и т.д.





















*ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. С ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, А ТАКЖЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ, ОБЪЕКТАХ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

МЕСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ к новогодним и рождественским праздникам

Место проведения: площадь Восстания г. Гомеля

Даты проведения ярмарок: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря 2017 года с учетом погодных условий.

Режим работы ярмарок: с 9.00 до 15.00 час. Дополнительная информация:

во время проведения ярмарок закрывается движение всех видов транспорта по площади Восстания г. Гомеля:

с 18.00 часов 1 декабря до 17.00 часов 3 декабря 2017 г.,

с 18.00 часов 8 декабря до 17.00 часов 10 декабря 2017 г.,

с 18.00 часов 15 декабря до 17.00 часов 17 декабря 2017 г.,

с 18.00 часов 22 декабря до 17.00 часов 24 декабря 2017 г.

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Место проведения: проспект Речицкий, 24, ГУ «Дворец культуры «Фестивальный»

Даты проведения ярмарок: 16, 17, 23, 24 декабря 2017 года с учетом погодных условий.

Режим работы ярмарок: с 9.00 до 15.00 час.

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Место проведения: ул. Карповича, 28 (прилегающая территория к ТУП «Гомельский центральный рынок»)

Даты проведения ярмарок: с 15 ноября по 31 декабря 2017 года с учетом погодных условий.

Режим работы ярмарок: с 9.00 до 16.00 час., выходной — понедельник.

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Место проведения: проспект Речицкий, 40 (территория рынка «Давыдовский»)

Даты проведения ярмарок: с 1 по 31 декабря 2017 года с учетом погодных условий.

Режим работы ярмарок: с 09.00 до 16.00 час., выходной — вторник

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Место проведения: ул. Каменщикова, 3 (территория рынка «Прудковский»).

Даты проведения ярмарок: с 1 по 31 декабря 2017 года с учетом погодных условий.

Режим работы ярмарок: с 9.00 до 16.00 час., без выходных В ярмарках принимают участие: торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, рыбоводческие хозяйства, фермерские хозяйства, лесные хозяйства, пчеловоды, ремесленники Гомельской области.





ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

Перечень мест организации елочных базаров по продаже елей и сосен живых.

1. торговый центр по проспекту Космонавтов, 61а (прилегающая территория);

2. магазин «Пятый элемент» по ул. Советской, 97 (прилегающая территория);

3. магазин «АЛМИ» по ул. Мазурова, 79 ЗАО «ЮНИФУД» (прилегающая территория);

4. ОАО «Универмаг «Гомель» по ул. Советской, 60 (прилегающая территория);

5. ресторан «Хрустальный» ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся» по ул. Ильича, 87а (прилегающая территория);

6. магазин «ЕВРООПТ» ООО «ЕВРОТОРГ» по ул. Хатаевича, 9 (прилегающая территория);

7. магазин «Продтовары» по проспекту Речицкий 61 (прилегающая территория);

8. ул. Царикова, 1 (прилегающая территория к зданию ГКОРУП «Облторгсоюз»);

9. ул. Басенкова и ул. Беляева микрорайона Костюковка (в районе Костюковского филиала торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок»);

10. ул. Барыкина, 143 (прилегающая территория к магазину «МАРТ ИНН»);

11. ул. Ильича, 299 (территория рынка «Черниговский»).

Период работы: с 23 декабря по 31 декабря 2017 года

Режим работы: с 10.00 до 19.00 час.

Планируется продажа елей и сосен живых на ярмарках (по режиму работы рынков):

ул. Карповича, 28 (прилегающая территория ТУП «Гомельский центральный рынок»);

проспект Речицкий, 40 (территория рынка «Давыдовский»);

ул. Каменщикова, 3 (территория рынка «Прудковский»);

ул. Ильича, 299 (территория рынка «Черниговский»).

Примечание: возможны корректировки по местам размещения елочных базаров.