Мир техники 01/12 - 26/12:
Альфабанк 25/12 - 31/12:

Под Брестом гомельчанин на Toyota «догнал» трактор, пассажирка иномарки в больнице

  • 26 декабря 2017, 14:14
  • 508
  • 0



Вечером 25 декабря 44-летний водитель Toyota столкнулся с трактором на автодороге М-10 «Кобрин-Гомель-граница Российской Федерации».

Мужчина ехал в направлении Гомеля, когда на 323 км столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором «МТЗ-82» в составе с прицепом, не оборудованным габаритными огнями, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Брестской области. За рулем трактора находился 34-летний житель г.Микашевичи.

В результате аварии подстарадала 66-летняя гомельчанка — пассажирка Toyota Yaris. Пенсионерка в больнице.


gomel.today
Вондел 18/12 - 27/12:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21173), Брест (682), Лунинец (48)

Метки: Происшествия (11372), Авто (4761)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 25/12 - 27/12:

Самое читаемое