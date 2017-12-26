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«Гомельоблавтотранс» организовал дополнительный автобус в Чернигов

  • 26 декабря 2017, 13:38
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Дополнительный автобус отправится в Чернигов с гомельского автовокзала 30 декабря в 6:30 утра.

Недавно мы писали, что Чернигов остается у гомельчан популярным местом шопинга. Шоп-туры пользуются большим спросом, и, вероятно, «Гомельоблавтотранс» решил в преддверии новогодних праздников пойти навстречу своим пассажирам.


gomel.today
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Места: Гомель (21173), Чернигов (60)

Метки: Общество (28449)

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