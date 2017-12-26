Под Гомелем на пожаре погиб 45-летний мужчина

В воскресенье, примерно в десять часов вечера, в садово-огородническом товариществе «Лесная поляна» в Гомельском районе при пожаре дачного дома погиб 45-летний мужчина.

Приехавшие на место происшествия спасатели нашли хозяина дома без сознания в коридоре. Бригада скорой оказала помощь пострадавшему, но их труды не увенчались успехом — мужчина умер.





— Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — нарушение правил устройств и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Проводится проверка.