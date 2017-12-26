В Гомеле вынесли приговор брачному аферисту и его матери

Обвиняемые — 66-летняя мать и ее 39-летний сын. Вместе они обманули десятки человек, выманив более 80 тысяч долларов.

Напомним, что своих будущих «невест» гомельчанин выбирал в интернете. Долго не переписывался, а практически сразу предлагал встретиться. На свиданиях мужчина не забывал упомянуть, что владеет караоке-клубом, салонами красоты в Киеве и Москве. Нахваливал свое финансовое положение, говорил, что является депутатом в Украине, или, например, владельцем крупного предприятия. Мол, у него две квартиры в Киеве и строящийся дом в Гомеле. Хвастался и друзьями, через которых якобы можно было достать практически любые товары по бросовым ценам.

Своим новым знакомым, среди которых были женщины не только из Гомельской, но и Могилевской, Минской, Витебской областей, мошенник обещал жениться. И когда уровень доверия выходил на нужный уровень — просил деньги в долг. Причины выдумывал разные, например, заплатить за растаможку нового авто. Очередной «невесте» гомельчанин пообещал подарить автомобиль, они даже вместе ходили выбирать новенькую легковушку в автосалон. Однако была маленькая загвоздка — ухажеру не хватало небольшой суммы денег на покупку и он просил одолжить ее будущую владелицу иномарки. Сначала девушка отказалась, но настойчивый кавалер продолжал ухаживать, приглашать в гости, и «возлюбленная» сдалась — одолжила деньги. Понятное дело, больше она их не увидела.

Другие девушки доставали заначки, которые собирали годами, брали кредиты в банках. Суммы доходили до десятков тысяч долларов.

По версии следствия, 66-летняя мать мошенника, которая работала врачом-терапевтом, играла далеко не последнюю роль во всех махинациях. Она забирала деньги, которые девушки доверчиво передавали возлюбленному, играла роль будущей свекрови, когда сын приводил их знакомиться с семьей.

Также, чтобы уговорить одного из знакомых взять кредит в банке, женщина выдумала, что у ее внучки онкология. И для лечения необходимо 30 тысяч долларов.

Погашать ежемесячные платежи обещались не то, что вовремя, а быстрее положенного — всего-то за несколько месяцев. Но намерений таких, конечно же, не было. К слову, внучка у мошенницы, действительно, есть. Вот только никакой онкологии, к счастью, у нее нет. Девочка здорова (что подтверждено документально), живет с матерью в Киеве и ни о каких махинациях близкой родни не знала. К слову, алименты ее безработный отец-мошенник платил как раз-таки из чужого кармана. Остальные он и его мать тратили на личные нужды.

Как сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова, сегодня, 26 декабря, суд Центрального района Гомеля в выездном судебном заседании огласил судебное решение. 39-летний мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его 66-летняя мать — к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу. Может быть обжалован и опротестован.