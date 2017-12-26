Не «Мерседес», а теплые носочки: «Елки желаний» установлены в гипермаркетах Гомеля

До Нового года остается всего ничего, но у каждого из нас еще есть время подарить настоящую сказку детям, оставшимся один на один со своими проблемами. Благодаря добровольцам и волонтерскому движению Гомеля в магазинах «Алми» и «Гиппо» установлены «Елки желаний», на которых вместо игрушек — письма Деду Морозу от детей с психоневрологическими особенностями в развитии из Улуковской школы-интерната. Все, что нужно сделать, — взять открытку и купить то, о чем просит малыш.

Просьбы этих детей настолько незначительные и трогательные, что вряд ли найдется тот человек, которому не под силу будет исполнить чью-то мечту. Кому-то из них нужно купить носочки, резиночки для волос, шампунь, зубную пасту...





«Елки желаний» в гипермаркетах будут стоять до начала января. Всего на них размещено около 300 писем с заветными желаниями.

В первые дни нового года в торжественной обстановке Дед Мороз вручит каждому малышу то, о чем тот мечтал.





Представители волонтерского движения напоминают, что гомельчане могут принести не только купленные подарки из писем детей, — большой помощью будут любые вещи, игрушки, одежда и все то, что не жалко отдать особенным детям.



