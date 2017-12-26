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Скандал в гомельском «Алми»: покупатели попробовали дезодорант, отказались его покупать и были задержаны охраной — видеофакт

  • 26 декабря 2017, 10:26
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Инцидент произошел в гипермаркете «Алми» на Мазурова.

Как следует из видео, опубликованного в YouTube, компания молодых людей попробовала, как они утверждают, «пробник» дезодоранта и отказалась его покупать. Работники «Алми» задержали их и вызвали милицию. На место прибыли сотрудники департамента охраны.

Чем закончился конфликт, не сообщается.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!


gomel.today
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Места: Гомель (21173)

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